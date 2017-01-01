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Başkan Yağcı, Orman İşletme Müdürlüğü önünde yapılması planlanan düzenlemeleri yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü önünde yapılması planlanan düzenlemeleri yerinde inceledi.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu'nun da hazır bulunduğu incelemeler hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Orman İşletme Müdürlüğü ile şehirdeki trafik, yaya yolu sıkışıklığı sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü duvarlarının biraz geriye çekilerek oluşacak olan yeni alanda yeni yaya yolu yapılması noktasında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yağcı, "Gerekli çalışmaları iki kurum arasında yaparak ve Ankara'daki yetkili mercilerden gerekli izinleri alarak trafik ve yaya sıkışıklığını giderme noktasında gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Orman İşletme Müdürümüze bu noktadaki yaklaşımları ve destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA



17.04.2017 17:25:59 TSI

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