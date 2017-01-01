YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzurum İl Müftüsü Sula, Başkan Sekmen'i ziyaret etti

Erzurum İl Müftüsü Sula, Başkan Sekmen'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Ziyarette Müftü Hasan Hüsnü Sula, Başkan Sekmen'e Kur'an-ı Kerim ve gül hediye etti.

Başkan Sekmen de, "Bugün içinde yaşadığımız çağda, doğumunu kutladığımız Sevgili Peygamberimizin örnekliğine, önderliğine ve rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Peygamberi sevmek; ancak O'nun yolunda gitmekle ve O'nun sünnetini yaşamakla mümkün olacaktır. Müslümanların ürettiği yüksek kültür ve medeniyet, hep onun öğretileri üzerine inşa edilmiştir. Bütün insanlığa kucak açan Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiş, insanlığa rehber ve önder olmuştur" dedi.

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, ziyarette hafta içerisinde yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

(ERZ-AA-Y)



17.04.2017 17:26:02 TSI

NNNN

