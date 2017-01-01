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Bilecik Belediyesinden Obezite Danışmanlığı Eğitimi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu arasında imzalanan protokol ile Bilecik Belediyesi Bayan Spor Merkezi üyelerine ücretsiz Obezite Danışmanlığı ve Eğitimleri veriliyor.

Bilecik Belediyesi, spor merkezinde faaliyet gösteren kadınlara yönelik Obezite Danışmanlığı ve Eğitimleri veriyor. Bilecik Belediyesi ve Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu arasında imzalanan''Fazla Kilolu ve Obez Kadınlardan Eğitim, Danışmanlık ve İzlemin Antopometrik Ölçümler ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi'' adlı proje ile üniversite öğretim üyeleri tarafından ücretsiz eğitimler veriliyor.

Spor merkezinden birçok alanda güzel hizmetler alan katılımcılar, verilen eğitimler ile sağlıklı yaşam konusunda bilgi sahibi oluyor.

(CKT-DA-Y)



17.04.2017 17:27:12 TSI

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