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Kendi bayramlarını anlattılar

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:20
Kendi bayramlarını anlattılar
Kendi bayramlarını anlattılar

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gündüz Bakımevi öğrencileri, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sergiledi.
OMÜ Gündüz Bakımevi'nde eğitim-öğretim gören 4 ve 5 yaş grubundaki 29 minik öğrencinin yıl içerisinde yapmış oldukları çeşitli eserlerin bulunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sergisi'nin açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Gündüz Bakımevi Müdürü Nazlı Gül, bakımevi eğitmenleri ve çalışanları ile öğrenci velileri katıldı.
Serginin açılış kurdelesini kesen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine öğrencilerimizin emeklerini sergilemek adına bu sergi düzenlendi. 4 ve 5 yaş grubundaki öğrencilerimiz kendi özellik ve yetenekleri doğrultusunda ve eğitmenlerimizin rehberliğinde performanslarını sergilediler. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Miniklerimizin güzel ve anlamlı çalışmalarla yine göz dolduracaklar" dedi.
Gündüz Bakımevi Müdürü Nazlı Gül ise çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal becerilerine ve duygusal dil gelişimlerine katkıda bulunan bu etkinliğin çocukların yaş grubuna ve gelişimlerine uygun bir şekilde planlandığını vurguladı.
Müdür Nazlı Gül, okul öncesi bu tür projelerin ve etkinliklerin çocukların çok yönlü düşünmelerine, analiz-sentez yapmalarına, çevrelerine baktıklarında detayları daha iyi görebilme yeteneklerine katkı sağladığı belirterek şöyle konuştu: "Çünkü böyle etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmesine, bir konunun çeşitli yönlerini fark etmelerine ve bir çalışmanın zamana yayılarak ekip çalışmasından nasıl son derece zengin ürünlerin çıktığına tanık olmalarını sağlamaktadır."
Açılışın ardından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve Bakımevi Müdürü Nazlı Gül ile sergiyi gezen Prof. Dr. Kuran, minik öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceledi ve yapmış oldukları eserler hakkında bilgi aldı.
Kendi bayramlarını anlatan eserleri sergiye taşıyarak ziyaretçilerin beğenisini kazanan ve aile, arkadaşlık, mutluluk, barış gibi temalarını işleyen minik sanatçılar öğretmenlerinin gurur kaynağı oldular yanı sıra da katılımcılardan tam not aldılar.
(SAM-SLH-Y)

17.04.2017 17:28:03 TSI
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