17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ sporcularından büyük başarı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:30
BEÜ sporcularından büyük başarı
BEÜ sporcularından büyük başarı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Wushu Takımı, Antalya'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin ve Öğretim Görevlisi Gülcan Tekin tarafından hazırlanan 48 kiloda Ümit Radar Türkiye birincisi, 60 kiloda Çiğdem Kırvaç ve 70 kiloda Nur Zilan Tamir Türkiye ikincisi, 52 kiloda Mehmet Aktaş ve 56 kiloda Kader Özel ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kicboksta elde ettikleri başarıları wushu ile devam ettirdiklerini belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin, gelecek yıl için daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti. Doç. Dr. Tekin, "Elde ettiğimiz başarılar bizi daha da motive ediyor. Önümüzde futsal ve voleybol turnuvaları var. Bu branşlarda da iddialı olacağımıza yürekten inanıyorum. Öğrenci kardeşlerimi gönülden tebrik ederim" dedi.
(VO-MSA-Y)

17.04.2017 17:37:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fotoğrafçılardan Rektör Yardım'a ziyaret
YEREL

FOTOĞRAFÇILARDAN REKTÖR YARDIM'A ZİYARET
Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül
YEREL

KAYMAKAM ÖZKAN'DAN BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL
Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Başar göreve başladı
YEREL

TATVAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI BAŞAR GÖREVE BAŞLADI
Karşılaştırmalı analiz: Bitlis
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: BİTLİS

Bitlis'te oy kullanma işlemi sona erdi
YEREL

BİTLİS'TE OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
YEREL

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI
Bitlis'te oy kullanma işlemi gerçekleşti
YEREL

BİTLİS'TE OY KULLANMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...