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BEÜ sporcularından büyük başarı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Wushu Takımı, Antalya'da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Wushu Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin ve Öğretim Görevlisi Gülcan Tekin tarafından hazırlanan 48 kiloda Ümit Radar Türkiye birincisi, 60 kiloda Çiğdem Kırvaç ve 70 kiloda Nur Zilan Tamir Türkiye ikincisi, 52 kiloda Mehmet Aktaş ve 56 kiloda Kader Özel ise Türkiye üçüncüsü oldu. Kicboksta elde ettikleri başarıları wushu ile devam ettirdiklerini belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin, gelecek yıl için daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti. Doç. Dr. Tekin, "Elde ettiğimiz başarılar bizi daha da motive ediyor. Önümüzde futsal ve voleybol turnuvaları var. Bu branşlarda da iddialı olacağımıza yürekten inanıyorum. Öğrenci kardeşlerimi gönülden tebrik ederim" dedi.

(VO-MSA-Y)



17.04.2017 17:37:16 TSI

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