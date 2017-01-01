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Müftü Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı ziyaret etti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:30
Müftü Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı ziyaret etti
Müftü Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek Kutlu Doğum Haftası etkinliklere davet etti.
Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu ve Müftülük İlçe Şube Müdürlüğü'nden beraberindeki heyet ile Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek Kutlu Doğum Haftasını kutladı. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli'de yapılacak etkinlikler hakkında Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı bilgilendiren Topaloğlu, Başkan Alıcık'ı Müftülük tarafından yapılacak tüm etkinliklere davet ederek çiçek takdim etti.
Bu yılki tema hakkında bilgi veren Müftü Necati Topaloğlu; " Bilindiği üzere her yıl Nisan ayının 14-20 tarihleri arasında peygamber efendimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönüm olarak Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlanıyor. Bu yıl da yine aynı tarihler içerisinde ülke genelinde aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışında bulunan teşkilatlarla da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir tema üzerinden bu kutlamayı gerçekleştireceğiz. 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası teması " Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirledi. Bu temaya göre camilerde, kuran kurslarında, hafta boyunca etkinlikler gereği gibi yapılacak tüm etkinliklerde vatandaşa tema anlatılacak" dedi.
Müftü Topaloğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Alıcık, "Peygamber Efendimiz (SAV)'in dünyaya gelişini kutladığımız Kutlu Doğum Haftası nedeni ile Müftülüğümüzün yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum. Kutlu doğum haftasının bu yılki teması olan Hz. Peygamber ve Güven Toplumu. Milletimizi millet yapan ve milletimizin her ferdini bir araya getiren en büyük sevgi, Peygamber sevgisi, Peygamber sevdasıdır. Kutlu Doğum Haftasını, bu sevgiyi bilgiye ve bilince dönüştüren bir hafta olarak idrak ediyoruz. Milletçe birbirimize karşı hoşgörülü davranarak birlik ve beraberliğimizi perçinlemesini temenni ediyorum" dedi.
(MB-Y)

17.04.2017 17:37:37 TSI
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