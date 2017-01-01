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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükelçiler Battalgazi'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:31
Büyükelçiler Battalgazi'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
Büyükelçiler Battalgazi'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 11. Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katılmak üzere Malatya'ya gelen çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile Ekonomi Müsteşarları, Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.
Tarım Fuarına katılmak üzere Malatya'ya gelen Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin Ekonomi Müsteşarları, Battalgazi ilçesinde ilk olarak Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını gezdi. Büyükelçiler ve Ekonomi Müsteşarları, Kervansarayların Türk tarihindeki yeri ve misyonu hakkında da bilgiler aldı. Battalgazi ilçesinin zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu heyet, daha sonra Ulu Cami'yi gezdi. Ulu Caminin tarihi hakkında bilgiler alan heyet, son olarak Türkiye'de ilk kez Battalgazi ilçesinde açılan Eskimalatya Yaşam Müzesini gezdi.
Tarihi Kentler Birliği tarafından Türkiye'de uygulama ödülüne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesinin tüm ayrıntıları hakkında bilgiler alan Büyükelçiler ve Ekonomi Müsteşarları, müzeyi çok beğendiklerini ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve müzenin hizmete sunulmasından dolayı teşekkür etti.
(BT-SD-Y)

17.04.2017 17:39:56 TSI
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