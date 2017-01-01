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Başiskele Kapalı Semt Pazarlarına yakın zamanda kavuşuyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı semt pazarlarının yapım çalışmalarını sone eriyor.

Başiskele'nin Kullar Yakacık Mahallesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmete girecek olan Kapalı Semt Pazarları'nın Kocaeli'nin en büyük ve modern kapalı pazar yerleri olacağı iddiasıyla yapım çalışmaları devam ediyor. Belediye yetkilileri Kapalı Semt Pazarlarıyla birlikte vatandaşların ve pazarcıların rahat edeceği açıklamasını yaptı.

Kapalı Semt Pazarlarının çelik konstrüksiyon üzerine yapıldığı ve bu nedenle vatandaşların ve pazarcıların rahat edeceği söylendi. Belediye yetkilileri, pazar alanlarında idari oda, güvenlik odası, mescit, çay ocağı ve bay bayan tuvaletlerin yer alacağını bildirirlerken, Kapalı Semt Pazarları ile birlikte trafik düzeni bozulmadan görüntü ve ses kirliliğinin oluşmasının da engelleneceği bilgisini aktardılar. Belediye yetkilileri, Kapalı Pazar alanları sayesinde yağmurlu ve sıcak havalarda Başiskele halkı ve Başiskele esnafının mağdur olmadan alışverişlerini yapabileceği açıklamasında bulundular.

(RFK-Y)



17.04.2017 17:45:48 TSI

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