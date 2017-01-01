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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Başkan Asya'dan teşekkür mesajı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:38
Başkan Asya'dan teşekkür mesajı
Başkan Asya'dan teşekkür mesajı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören referandumdan başarılı bir sonuç alınması dolayısıyla bir teşekkür mesajı yayımladı.
Muş halkının kendisine yakışanı yaptığını vurgulayan Başkan Asya, "Referandum kampanyası sürecinde gece gündüz, kar kış demeden 200'ün üzerinde köy, 22 belde, 5 ilçe ve Muş merkezde aşiret, aile, etnik unsur ayırmadan toplumun her kesimi ile bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarına, esnafa, emekçiye, çiftçiye, işçiye, memura, gençlere, kanaat önderlerine giderek A'dan Z'ye yeni sistemi anlattık. Ülkemizin güçleneceğini, özgürleşeceğini, bağımsız ve büyük Türkiye'ye gidecek yol olacağını, sosyal adaletin hakim olacağını, hükümetin halk tarafından kurulacağını dilimiz döndükçe, nefesimiz yettikçe tek tek anlatmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde aziz halkımız bizleri bağrına basarak misafirperverliğini eksik etmedi. Söylediklerimize kulak veren halkımız kararını ve iradesini büyük Türkiye'den yana kullandı. Uzun, yorucu ve güzel anılarla geçen referandum çalışmalarında mesaisinden, ailesinden, işinden, aşından feragat ederek bizlere refakat eden Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e, AK Parti İl Başkanımız Namık Ergün'e, Merkez İlçe Başkanımız İbrahim Avcı'ya, ilçe başkanlarımıza, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık'a, Hasköy Belediye Başkanımız Mürsel Özen'e, kadın ve gençlik kolları yöneticilerine ve tüm AK Parti teşkilatına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Baskıya, korkuya, tehdide boyun eğmeden, iradesini 16 yıldır olduğu gibi halk oylamasında da istikrardan yana kullanan, büyük Türkiye hayalinin adım adım gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan kahraman halkımıza, aziz milletimize ve çok değerli Muşlu hemşehrilerime saygılarımı arz ederim. Referandumdan çıkan sonucun ilimize, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
(NA-MSA-Y)

17.04.2017 17:46:38 TSI
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