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Başiskele'nin duvarlarına dekoratif düzenleme yapılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi Başiskele halkını ilgilendiren önemli alt yapı çalışmalarına imza atıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan dekoratif duvarlar ve asfaltlanan yolların boyama çalışmaları sürüyor. Belediye ekiplerinin alt yapı, yol, dekoratif duvarlar ve kaldırımlarla ilgili yürüttüğü düzenleme çalışmaları ilçenin farklı bölgelerinde devam ediyor.

Başiskele halkının beğenisine sunulan ve Başiskele'de değişim amaçlı yapılan düzenlemenin şehrin birçok bölgesinde devam etmesi bekleniyor.

(RFK-Y)



17.04.2017 17:51:10 TSI

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