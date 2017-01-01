17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan;

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:46
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan;
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan;
- "Milletimiz demokrasisine, ülkesine sahip çıktı"

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, milletin demokrasisine ve ülkesine sahip çıktığını söyledi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "16 Nisan'da ülkemiz insanı demokrasiyi ne kadar çok önemsediğini katılımıyla bir kez daha göstermiştir. Dünyadaki demokratik ülkelerden çok daha yüksek bir katılımla Cumhurbaşkanlığı sistemini onayladı. Bu dönemde önemli bir süreçten geçtik ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Parti Teşkilatlarımız bu konuda yoğun bir tempoyla vatandaşımızı bilgilendirmeye çalıştı ve yeni olacak sistemin gelecekte ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağı noktasında her ortamda bilgilendirmeye çalışarak bu konudaki kararı Milletimize sundular. Ve Milletimizde demokrasisine, ülkesine ve geleceğine sahip çıktı ve sonuçta da 'Evet' kararı almış olduk. Bu önemli kararın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
"Bunun yanında Kastamonu ilimizde, bütünsel olarak yüksek bir oranda Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde 'Evet' diyerek yapılan hizmetlerin Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Hükümetimizin yapılan hizmetlerini ve Kastamonu'ya verdiği önemi doğru yorumladı ve önemli bir sonuç aldık" diyen Belediye Başkanı Arslan, "Taşköprü ilçemizde bundan bağımsız hareket etmedi ve ilçemize gerek devlet eliyle yapılan yatırımlar gerekse belediye olarak verdiğimiz hizmetler, Taşköprü halkımızda önemli bir teveccüh buldu. Sonuçta da ezici bir çoğunlukla Taşköprülüler 'Evet' kararını verdi. Bu bağlamda tüm seçime katılanlara, bizimle birlikte 'Evet' kampanyasında destek olanlara şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemiz, Milletimiz ve hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" şeklinde konuştu.
(Vİ-

17.04.2017 17:54:55 TSI
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