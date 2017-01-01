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Judocular kemer sınavında ter döktü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 18:10
Judocular kemer sınavında ter döktü
Judocular kemer sınavında ter döktü

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında kemer sınavında ter döktü.
Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcuları, her yıl Nisan ayında yapılan kemer sınavında ter döktü. Birçok sporcunun ilk kez girdiği kemer sınavında heyecanlı ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Minik judocular bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez'den oluşan komite tarafından sınava tabi tutulan 215 sporcu, bir üst kemere yükselebilmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Salihli Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen kemer sınavını başarıyla tamamlayan Salihli Belediyespor Kulübü Judo Takımı, bir üst kemere yükselmenin sevincini Antrenör Oktay Ayaz ile birlikte kutladı.
Judoyu geliştirmek ve daha da yaygınlaştırmak için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapılan sınavlarda başarılı olarak bir üst kemere yükselen Salihli Belediyespor Judo Takımını tebrik ederek bütün sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.
(BA-AY-Y)

17.04.2017 18:18:38 TSI
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