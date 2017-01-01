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Başkan Kayda'dan mahalle ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehitler Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Her hafta bir mahalleyi ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son olarak roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Şehitler Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kayda ise mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşan Başkan Kayda, kahvede gerçekleştirilen toplantıda, hem sohbet etti, hem de Salihli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kayda, kendisine iletilen tüm taleplerin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Belediye tarafından mahallelerine kazandırılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve daire müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında gittiği Şehitler Mahallesi'nde Başkan Zeki Kayda, mahalle gençleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(BA-AY-Y)



17.04.2017 18:24:06 TSI

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