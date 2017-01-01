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Çalıştığı tarlada hayatını kaybetti



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 75 yaşındaki bir kişi çalıştığı tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi'nde bulunan tarlaya çalışmak için gelen R.G.'den (75) haber alamayan yakınları, tarlaya gelerek aramaya başladı. R.G.'yi tarladan hareketsiz bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından R.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-Y



17.04.2017 18:28:34 TSI

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