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Van'da genç mucitler icatlarını sergiledi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 19:17
Van'da genç mucitler icatlarını sergiledi
Van'da genç mucitler icatlarını sergiledi
- 8 ilden 50 proje final için yarışıyor

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Sergisi açıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesinde açılan sergide 8 ilden 50 proje yarışıyor. Sergi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç ile il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Sergiyi gezerek genç mucitlerin projelerini inceleyen Prof. Dr. Rektör Battal, icatlarından dolayı gençleri tebrik etti. Burada konuşan Rektör Battal, "Bizler üniversite olarak gençlerin yeni projeler geliştirmesini ve bir şeyler icat etmesini ülkemizin daha ileri noktalara taşınması açısından önemli buluyoruz. Bu nedenle projesi olan bilime bir şeyler katan herkesi destekliyoruz" dedi.
"Dereceye giren 8 proje finale gidecek"
TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç da öğrencilerin, matematik, kimya, fizik ve biyoloji dallarında 50 projeyle sergiye davet ettiklerini belirterek, bölgedeki 8 ilden katılan projelerden jürinin uygun bulacağı 8 projenin Ankara´daki finale gideceğini söyledi. Bu yıl Türkiye genelindeki 12 bölgeden toplam 7 bin 905 proje başvurusu sağlandığını ifade eden Tunç, "Bölge olarak bin 431 proje başvurusu ile ikincilik bizde. Bu yıl bölgedeki ilgi çok güzel. Bölge sergisine katılan tüm genç araştırmacıları kutluyor, öğrencilerin bu gayretini destekleyen öğretmenleri ve ailelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Özellikle geri dönüşüm, sürekli enerji üretimi, deprem korunağı, bitki gelişimi ve yaşamı kolaylaştırıcı buluşların yer aldığı sergi 4 gün açık kalacak ve sergi sonunda dereceye giren projelere ödülleri törenle verilecek.
(MD-ŞAK-Y)

17.04.2017 19:25:03 TSI
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