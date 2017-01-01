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Bafra'da Turizm Haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Turizm Fakültesinde "Turizm Haftası" kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Bafra Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali İbrahim Şahin, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Fatma Aydın, iş adamı Kaya Aşçı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatma Aydın yaptığı açılış konuşmasında, "Üniversiteler yaşadıkları kentte sadece devletin yatırımları ile var olmazlar. Kentin yaşayan değerleri de üniversitelere değer katarlar. Bu anlamda fakültemizi Baframıza kazandıran Aşçı ailesine sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Dilerim ki Aşçı ailesi gibi diğer hayırseverler de üniversitemiz başta olmak üzere tüm kurumların gelişmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemezler. İnsanlığın iki büyük tutkusu yerleşip kök salmak ve yeni yerleri keşfetmektir. Çelişen bu iki tutkunun kesişme noktası ise turizmin en temel gayesi; dünyayı gezip dolaşırken aynı zamanda evinde hissetmektir" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Bafra'nın turizm potansiyeli ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.



"Turizm hareketi oluşacak"

Vali Şahin ise, "Kamu gücünü kullanacağız ama özel sektör girişiminin ruhunu asla bir kenara bırakmayacağız. Her bir ferdin, her bir şahsın, gerek öğrenci gerek öğretim üyesi yani Türk vatandaşı olan herkesin ülkenin kalkınması ile ilgili çok ciddi mesafe aldırması gerekiyor. Bunun içinde el ele verelim. 'Benim görevim şu, buna karışmayız' değil, el ele vererek mücadele etmeliyiz. Bunu birlikte yapacağız. Kendi aranızda şirketler kurun, dernekler kurun, destek kültürünü geliştirin içinizde. Çünkü tek başınıza olduğunuzda hiç bir ifade etmeyebilirsiniz, üç kişi dört kişi bir araya gelin şirket kurun. Kuzey ülkelerine uçak seferleri başlatılacak. Kuzey ülkelerde biz, bizim tarafta da Rusya reklama girecek. Billboardları dolduracağız. Bizim buranın çalışmalarını onlar, onların çalışmasını biz yapacağız. Dolayısıyla turizm hareketi oluşacak. Turizm çok hızlı büyüyen sektör. Şimdiden alt yapısını oluşturmanız gerekiyor. Yani herkes üzerine düşeni yaparsa sanırım çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Samsun tanıtım filmi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri tarafından verilen konserin ardından Bafra Umut Derneği'nin "Ağlayan Evler" resim sergisi gezildi. Etkinlik gastronomi şenliği ile son buldu.

(ŞU-SLH-Y)



17.04.2017 19:55:32 TSI

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