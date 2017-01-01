YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köy Enstitüleri kuruluşunun 77. yılında unutulmadı

Köy Enstitüleri kuruluşunun 77. yılında unutulmadı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Köy Enstitülerinin kuruluşunun 77. Yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi tarafından Bodrum Belediye Meydanında bulunan Hasan Ali Yücel büstü önünde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Meral Saraçbaşı köy enstitüleri ile ilgili şunları söyledi: "Bugün burada olmamızın çok önemli bir anlamı var. Güzel şeyler elimizden yitip gitse bile çocuklarımıza, gençlerimize anlatacak, belki başkalarının örnek alıp yeniden yaşatacağı yapılar oluşturacağı güzel örneklerden biri köy enstitüleri. Değerini biz bildik ama bazıları bilmedi. 7 değil 17 yıl yaşayabilseydi çocuklarımızın çocukları da köy enstitüleri ışığıyla çok yol alırdı. 77 yıl geçti aradan, ben ve benim kuşağım bildiklerimiz başkalarına aktarmayı hala köy enstitülü öğretmenlerin öğretilerinden beslenerek sürdürüyoruz. Biz yine şanslıyız, aramızda onlardan biri var; sevgili Ali İhsan Yücel" dedi.

Bodrum'da yaşayan Köy Enstitüsü mezunu Ali İhsan Yücel ise o günleri özlemle andığını belirterek şunları söyledi: "Bu gençlerimiz o köy enstitüleri günlerinde yaşasalardı, çok mutlu ve hayata bağlı olacaklardı, çok farklı bir Türkiye'de yaşayacaklardı. Ben o mutluluğu yaşayanlardan birisiyim. O mutlu günleri bize yaşatanları rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yücel katılımcılara köy enstitülerinin kuruluş hikayesi, ülke eğitimine kattığı faydalar ve kapatılmasında bahsetti. Katılıcılar köy enstitülerinin kurucularından dönemim Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in Bodrum'da bulunan büstü önüne kitaplar ve güller bıraktı.

(EA-MB-Y)



17.04.2017 19:56:51 TSI

NNNN

