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Denizli Emniyet Müdürü Demir'den örnek davranış



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, şehit polis memurunun eşinin mezarını ziyaret etme isteğini yerine getirdi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte, Milas-Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli iken 11 Ağustos 1999'da göreve gittiği sırada geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Mithat Karakurt'un eşi Yasemin Karakurt, Denizli İl Emniyet Müdürü Demir'e eşinin mezarını ziyaret etme imkanının olmadığını belirti. Şehidin eşinin Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan eşinin kabrini ziyaret etme isteğine kayıtsız kalmayan Emniyet Müdürü Demir, ziyaret için ekiplere hazırlık yapılması talimatını verdi. Şehit eşi Yasemin Karakurt, Emniyet Müdürlüğünden tahsis edilen araçla Isparta'nın Yalvaç ilçesine götürüldü.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Demir, şehitleri ziyaret etmenin ulvi bir görev olduğunu belirterek, "Bu bilinçten hareketle bundan sonra bu tip ziyaret ve faaliyetlere ağırlık verilmesi teşkilatımız açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

(MT-Y)



17.04.2017 20:43:43 TSI

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