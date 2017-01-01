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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Milletvekili Göçer'den referandum değerlendirmesi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 21:00
Milletvekili Göçer'den referandum değerlendirmesi
Milletvekili Göçer'den referandum değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Ak Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Celil Göçer, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun tarihin en büyük zaferlerinden birisi olduğunu söyledi.
Ak Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Celil Göçer, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmede milletin sağ duyusunu konuşturduğunu, yüzde 51.4 evet oyuyla Cumhuriyet Hükumet Sisteminin kabul ettiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir anayasanın referandumla halka sorulduğuna vurgu yapan Milletvekili Göçer; " Bu tarihi zaferin kazanılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen ve Ak Parti'ye güvenen halkımıza müteşekkiriz. Hemşehrilerimi istikbal ve istiklaline sahip çıktıkları için tebrik ediyorum. Teşkilat mensuplarımızı gece gündüz çalışmaları dolayısıyla ve sahada bizlere vermiş oldukları destekten ötürü kutluyorum. İnanıyorum ki yarınlarımız daha iyi olacaktır. Türk demokrasisi kazanmıştır. Aziz milletimiz vermiş olduğu kararla istikrar istediğini göstermiştir. Bu demokrasi zaferinin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin ülkemiz ve insanımız adına, daha iyi bir gelecek için, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(DEE-GF-Y)

17.04.2017 21:08:33 TSI
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