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Halikarnas Baalıkçısı anısına pasta kesip mezarına çiçek bıraktılar



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 127'inci doğum gününde anıldı. Anma etkinliğinde pasta kesen çocuklar daha sonra mezarına giderek çiçek bıraktı.

17 Nisan 1890'da Dünya'ya gelen Cevat Şakir Kabaağaçlı doğum gününde mezarının bulunduğu Gönültepe'de anıldı. Anma etkinliğine Cumhuriyet Halk Evleri öğrencileri ile ÇYDD Gençlik Birimi öğrencileri ve öğretmenleri ile Halikarnas Balıkçısı Forumu üyeleri katıldı.

Etkinlikte Halikarnas Balıkçısı Forumu'ndan Rüştü Tezcan öğrencilere Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum'daki hayatı, Bodrum halkıyla olan ilişkisi ve ilçeye kattığı değerlerden bahsetti. Ardından öğrenciler Balıkçı'nın Anadolu Efsaneleri adlı kitabından bölümler okudu.

Öğrencilere Fatma Mansur Coşar'ın "Bodrum Ege'de Bir Kasaba" adlı kitabın da dağıtıldığı anma etkinliğinde öğrenciler Gönültepe'deki okuma salonunda Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü anısına üzerinde "Merhaba" yazan pastayı kesti.

Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Halikarnas Balıkçısı Forumu üyesi Rüştü Tezcan basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi "Halikarnas Balıkçısı Bodrum için çok önemli bir kişidir. Bodrum'a katkıları saymakla bitmez, mavi yolculuğu, bir sürü çiçeği, narenciyeyi ve rehberliğiyle önemli katkılar yapmıştı. Turizmin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Ama maalesef gittikçe unutuluyor, artık Bodrum'a yeni gelen insanlar onu neredeyse çarşıdaki bir balıkçı sanmaya başladılar. Onun için çocuklara ve gençlere balıkçıyı anlatabilmek, anımsatmak için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Pasta kesiminin ardından Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarı başına giden öğrenciler Balıkçının mezarına çiçek bıraktılar.

(EA-MB-Y)



17.04.2017 23:03:25 TSI

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