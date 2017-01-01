18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Milletvekili Bayram: "16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı"

18 Nisan 2017 Salı, 08:33
Milletvekili Bayram: "16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı"
Milletvekili Bayram: "16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı"

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, "16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı" dedi.
Referandum sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Bayram, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayri resmi sonuçlara göre 'evet'le neticelenmiştir. Bu oylamayla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Bütün parti temsilcileri meydanlarda ve sahada farklı şeyler söylese de son sözü millet söylemiştir. Millet 'evet' diyerek son noktayı koymuştur. Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır. Halkımız seçimini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine onay vermiştir. Bu millet artık hiçbir vesayete boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Evet ile hayır ile biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiyeyiz." diye konuştu.
(FG-AA-Y)

18.04.2017 08:41:20 TSI
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