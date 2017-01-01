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Erzincan Belediyesi yatırım sezonunu törenle açtı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi 150 Milyon TL'lik bütçeyle yürüteceği çalışmaların ve projelerin toplu başlangıç töreni ve yatırım sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Erzincan Belediye Sarayı önünde gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Erzincan Belediyesi Mehter Takımı Konseri ile devam etti.

Erzincan Belediyesinin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve 2016 projelerinin sergilendiği sinevizyon gösterisinin ardından bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımıza hiç ara vermeden sürdürdük. 24 projemizin çoğunluğunu gerçekleştirdik. Bu yıl 35 km asfalt 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirecek, 10 Binlerce çiçek ve ağacı toprakla buluşturacağız. Cumartesi Pazarı projesi, çok katlı otopark projesi ve kentsel dönüşüm projelerine ise bu yıl başlayacağız inşallah " dedi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise şehir genelinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek bu yıl gerçekleştirilecek olan çalışmalarda da başarılar diledi.

Daha sonra yatırım sezonunun açılmasından dolayı il Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından dua edildi. Protokol mensupları ve belediye çalışanları kurdeleyi birlikte kestiler. Ardından ise hayırlı bir sezon temennisi ile kurban kesildi. Program belediye araçlarının şehir genelinde gerçekleştirdiği seyir ile sonlandı.

(FG-AA-Y)



18.04.2017 08:43:24 TSI

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