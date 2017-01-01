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Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti

18 Nisan 2017 Salı, 08:52
Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti
Aydın'da Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - ADÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Erdoğdu, öğretim üyeleri, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Tıp Fakültesi öğrencileri ile personeli katıldı.
Tıp Fakültesi Tıp ve Resim Dersi 1. Sınıf öğrencilerinin yaptıkları resimlerden oluşan serginin gezilmesi ile başlayan etkinlik, otizm tanıtım sunumunun izlenmesiyle devam etti. Etkinlikte konuşan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Aksu, "Otizmli çocukların akranlarından farklı, bir taraftan da keşfedilmemiş zenginlikleri var. Siz aileler bunu keşfettikçe, onlara daha fazla yön verme şansına sahip olursunuz" diyerek eğitimin, farkındalığın ve ailelerin sorumluluklarının önemine dikkat çekti.
"Her Çocuk Özeldir"
Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş ise, otizme farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin oldukça önem taşıdığını ifade ederek, "Bütün çocukları çok seviyoruz, her çocuk özeldir" dedi.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya'da, etkinlikte bulunan aileler ve çocuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Otizmli çocukların aileleri çocukların belirtilerini, tedavilerini, dikkat ettikleri hususları ve çocuklarının tedaviye yanıtlarını paylaşarak, çocukların eğitiminin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Aileler, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Etkinlik, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi, Tıp ve Resim dersi 1. Sınıf öğrencilerinin, Resim İş Öğretmeni Nigar İplik eşliğinde gerçekleştirdikleri performans sanatı ile son buldu.
(MB-Y)

18.04.2017 08:59:29 TSI
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