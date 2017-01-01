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Aktaş; "Aydın'daki mera alanları daha aktif kullanılmalı"



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Aydın'daki 25 bin hektarlık mera alanından sadece 5 bin hektarlık kısmının kullanıldığını ifade ederek, mera alanlarının daha aktif olarak kullanılabileceğini belirtti.



Tarım İl Müdürü Aktaş, vatandaşların mera konusunda yanlış bilgilendirildiğini iddia ederek meraları kullanmaktan çekindiklerini ifade etti. Aktaş, özellikle incir üretimini arttırmak için rakımı 800 metrenin altında olan yerlerde hazine arazilerinin ıslah edilip, incir fidanı dikilmesi için çiftçilere öncü olunmasının altını çizdi.

Aydın Ziraat Odalarının Koordinasyon toplantısında konuyu gündeme getiren Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, ziraat odalarına taleplerini iletti. Aktaş, "İncir üretim alanlarının arttırılması için rakımı 800 metrenin altında olan yerlerde özellikle hazine arazilerinin ıslah edildikten sonra incir fidanı dikilmesi için çiftçilere öncü olmamız gerekir. Aydın'da 25 bin hektar mera alanı mevcut. Bunun 5 bin hektarlık kısmını kullanıyoruz. Geri kalan kısmı balkanlık, yamaç, bakımsız olmasından dolayı istifade edilemiyor. Özellikle hayvancılıkta giderlerin azalması kazancın artması bakımından kullanılmayan bu meraların daha aktif hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Aktaş, ayrıca bazı bölgelerdeki tarımsal sulama göletlerinin, daha bilinçli ve kontrollü kullanılması için DSİ'ye veya sulama birliklerine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

(OD-MB-Y)



18.04.2017 09:00:05 TSI

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