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Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı



(Fotoğraflı)



BURDUR (İHA) - Burdur'da düzenlenecek Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na sektörden destek geldi.

GL Platform tarafından 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı için ziraat odaları destek verdi. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, holstein inekler konusunda Türkiye'nin Hollanda'yı geçtiğini belirterek "Üretim açısından en öndeyiz. Burdur'un bu önderlikte payı büyük ve fuar, bunun dünyaya duyurulması açısından çok önemli" dedi.

Antalya, Fethiye, Muğla, Bodrum, Marmaris, Denizli, Isparta ve Konya arasında yer alan Teke Yöresi'nin tarım ve hayvancılıkta ilerlemesinin asıl nedeninin, üreticinin yeniliklere açık yapısından kaynaklandığını belirten Demir, fuar ile çiftçilerin yeni tarım uygulamalarını yakından görme fırsatı elde edeceğini söyledi. Fuarın ayrıca "tohum" konusunda da ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Demir, "Burdur olarak tohumda istenen düzeyde değiliz. Oda olarak silaj mısır üretimi konusunda tohumlar sergileyeceğiz. Çiftçimiz katma değeri yüksek yeni üretimli tohumları tanımıyor. Örneğin kinoayu tanımıyor" diye konuştu.

Burdur Tefenni Ziraat Odası Başkanı Ünal Atalay fuarın modern tarım yöntemleriyle çiftçiyi buluşturduğunu bunun da tarım maliyetlerinin azaltılmasında büyük rol oynadığını söyledi. Oda'ya bağlı çiftçileri fuara getireceklerini ve modern teknolojiyle tarım konusunda farklı ufuklar açabileceğini ifade eden Atalay "Burdur Bölgesi tarım ve hayvancılık üzerine yoğunlaşmış durumda. Fuarların katkısı bu konuda çok önemli. Yeni çıkan makine ve ekipmanların çiftçiyle buluşturularak tarım faaliyetlerine kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu nedenle de Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı destekliyoruz" dedi.



İşbirliği önemli

Süt üretiminde Türkiye'de 10 il arasında yer aldıklarını vurgulayan Atalay fuara katılım konusunda araç sıkıntısı çekilen küçük ilçelerle ilgili destek gerektiğine dikkat çekti. Atalay, "Bizler ziraat odaları olarak katılım için elimizden geleni yapsak da bütçemiz bu konuda çok yeterli olmuyor. İlçe ve il tarım müdürlükleri bu konuda destek seferler düzenleyerek katılım sağlayabilirler. Ben ve ekibim, GL Platform ile işbirliği içinde çiftçimizi fuara getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



Yeni teknoloji için fuarlar şart

Burdur Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir de fuarların, çiftçilerin yeni teknolojileri takip etmesi konusunda önem taşıdığını belirterek "Çiftçilerimiz özellikle tohum ve tarım makinalarıyla yakından ilgileniyor. Yeni sulama sistemlerini görüyor ve bunları uygulayıp faydalanıyorlar" dedi. Özdemir ayrıca ziraat odalarının fuarlar konusunu daha fazla dikkate alması gerektiğini söyledi.



Dönüşümün anahtarı fuar

Gölhisar Ziraat Odası Başkanı Bülent Koparal da Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın, ürün tanıtımı ve çiftçinin yenilikleri görmesi ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Gölhisar'da hayvancılık sektöründe yer alan aile işletmelerinin büyük işletmelere dönüşümünün yaşandığını ifade eden Koparal, "Çiftçini yaptığı işlerde kalite arttı. Seracılık yaygınlaştı, katma değeri yüksek üretimler yapılmaya başlandı. Bölgenin tanıtılmasıyla nüfus artışı oldu. Seracılık yapmak için bölgeye yeni aileler geldi. Esnaf daha fazla para kazandı. İşçilerin para kazanmasına sebep oldu. Fuar da yeni teknolojileri bu üreticilerin ayağına getiriyor. Hayvancının girdilerinin daha ucuza mal edilmesine, firmaların birbiriyle rekabetine katkısı olan fuarın, büyüyerek devam etmesini istiyoruz" dedi.



Korkmaz: "Katma değerli ürünler için fuarda buluşalım"

Yeşilova Ziraat Odası Başkanı Tekin Korkmaz da fuara destek verdi. Korkmaz, "Yeni ekipmanları görmenin ve tanımanın yolu fuardan geçiyor. Ekipmanların özelliklerini öğrenip hangi alanlarda kullanılacağı konusunda bilgi alabildikleri çalışmalar yapıyoruz. Burdur'da kaliteli tohumlarla alım garantili Kinoa ekmek için fuarda firmalarla bir araya gelmek istiyoruz. Geliri yüksek bir tarım ürününün alım garantili firmaların bizlerle fuarda buluşmasını istiyoruz" dedi.



En güzel kaynak

Karamanlı Ziraat Odası Başkanı Hasan Güz, fuarın Burdur için "güzel bir kaynak" olduğuna dikkat çekti. Günümüzde en önemli şeyin "zaman" olduğunu söyleyen Güz, "Artık en önemli şey zaman. Yeni ekipmanlarla daha kaliteli ekim ve sürüm yapılıyor. Bugün çiftçinin belini büken mazot ve gübre fiyatları. Gübreden kaçamayacağımız için mazottan tasarruf etmenin yolunu arıyoruz. Yeni ekipmanlarımızla az yakıtla çok iş yapmayı hedefliyoruz. Fuarları takip ederek yeni tohum türleriyle tanışıyoruz. Böylece getirisi yüksek ürünler üretmek için gelişiyoruz. Bu yüzden üyelerimizi Fuara taşıyacağı" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



18.04.2017 09:28:27 TSI

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