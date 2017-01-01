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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

18 Nisan 2017 Salı, 09:26
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 6377, 6373, 6375, 6371, 6379 ve 6374 sokaklar ile 138.Cadde 10:00-15:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Çayır Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Kalınören Mahallesi ve Emirşah Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 37541, 37537, 37535, 37543, 37520, 37528, 37545, 37549, 37551, 37544, 37650, 37574, 37584, 37575, 37576 ve 37594 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Balandız Mahallesi Balandız Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında, Hüseyinler Mahallesi Aşağı Sokak, Narlıkuyu Mahallesi Göztepesi Sokak, Keşlik Sokak, Tereli Sokak, Sakızlı Sokak, Suluca Sokak ve Şahba Sokak ile Atatürk Caddesi ve Kavlaklı Caddesine 09:30-17:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Tarsus ilçesi Kumdere Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Günyurdu Mahallesi ve Avadan Mahallesine 10:00-18:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 4423 Sokak, 4410 Sokak, 4415 (Turgut Reis) Sokak ve 4416 Sokağa 13:00-14:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi 4422 Sokak, 4439 Sokak, 4424 Sokak, 4420 Sokak ve 4441 Sokağa 11:00-12:00 saatleri arasında, Fevziçakmak Mahallesi Hürriyet Caddesi, 1713 Sokak, 1715 Sokak, 1711 Sokak, 1709 Sokak, 1707 Sokak, 1705 Sokak, 1703 Sokak, 1701 Sokak, 1717 Sokak, 1719 Sokak ve 1721 Sokağa 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

18.04.2017 09:33:10 TSI
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