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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

18 Nisan 2017 Salı, 09:26
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan Perşembe günü, merkez ilçeye bağlı Dervişiye Köyü Aydınlar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Hürriyet Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Kiremitli Köyü ile Erdoğdu Köyü Merkez ve Yarmadibi mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

18.04.2017 09:35:12 TSI
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