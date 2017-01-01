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Kent Tarihçisi Çimrin kitaplarını imzaladı

18 Nisan 2017 Salı, 09:36
Kent Tarihçisi Çimrin kitaplarını imzaladı
Kent Tarihçisi Çimrin kitaplarını imzaladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kültür Yayınları bünyesinde üç yeni kitabı çıkan Kent Tarihçisi Hüseyin Çimrin için Antalya Kültür Sanat'ta imza günü düzenlendi.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Baro Başkanı Polat Balkan ve Yönetim Kurulu'nun da katıldığı imza gününe Hüseyin Çimrin'in okurları büyük ilgi gösterdi. Yeni yayınlanan "Antalya Mutfağı ve Lezzet Ustaları", "Antalya'da Zamanla Kaybolan Meslekler, Esnaflar" ve "Antalya'da Tarihi Camiler, Medreseler, Türbeler, Mezarlıklar ve Kiliseler" kitaplarını imzalayan Hüseyin Çimrin'i ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Hüseyin Çimrin'in araştırmaları ve kitapları ile Antalya'nın kent kültürünün gelecek nesillere taşınması için büyük katkı koyduğunu belirterek, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk olarak yaklaşık 15 yıl önce Hüseyin Çimrin abimizin Bir Zamanlar Antalya kitabını basmıştık. Karşılıklı olarak geleneği yeni kitaplarla devam ettirdik ve şimdi Hüseyin Çimrin serisinin üç yeni kitabı daha Antalya'nın kültür yaşamına zenginlik katıyor" dedi.

Kent kültürüne dair yayınlarımız sürecek
Çetin, "Antalya, bir turizm kenti. Alınan göç oranının en yüksek olduğu illerden birisi. Son derece kozmopolit bir yapıya sahip. Farklı toplumsal sınıflardan, milliyetlerden, dinlerden insanlara ev sahipliği yapıyor. Tüm bu farklılıkları, değerleri bir mozaik gibi birarada tutabilecek, farklılıkları bir zenginlik olarak ortak amaçlara yönlendirebilecek en önemli unsur kent kültürüdür. Kent kültürünü, kentlilik bilincini, ortak değerler yaşatır ve geliştirir. ATSO Kültür Yayınları Projemizi, ortak değerlerimizi yaşatma ve gelecek nesillere taşıma vizyonu ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zenginleştirerek sürdüreceğiz."
ATSO Kültür Yayınları Antalya Kültür Sanat'ta
Başkan Davut Çetin, okurların tüm ATSO Kültür Yayınları'nı Antalya Kültür Sanat'ta edinebileceklerini sözlerine ekledi.

Çimrin'in ilk imza günü
Antalya üzerine bir çok kitap yayınlayan Hüseyin Çimrin de, ilk kez imza günü düzenlediğini belirterek, "Benim için çok özel ve anlamlı bir gün. Bugüne kadar ATSO ile farklı projelerde birlikte çalıştık. Bugün de 3 yeni kitabımın imza günü vesilesi ile biraradayız. Antalya Kültür Sanat bünyesinde kente dair eserlerin okuyucular ile buluştuğu bir alanın oluşturulması önemli bir eksikliği gidermiş oldu. Kentin kültürel değerlerine sahip çıkan ATSO Başkanı Davut Çetin ve ATSO camiasına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

18.04.2017 09:42:31 TSI
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