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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

18 Nisan 2017 Salı, 09:39
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta polisin düzenlediği operasyonda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırılacak 830 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisinin yol uygulamasında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan N.C'nin (24) yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı. Şahsın üst aramasında el çantasına sokak satıcılarına ulaştırılacağı öğrenilen 830 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili N.C. (24) isimli şahıs gözaltına alınmasının ardından, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EÖ-MB-Y)

18.04.2017 09:47:15 TSI
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