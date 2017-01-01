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Boyalıca hali Büyükşehir eli ile modern komplekse dönüşüyor

18 Nisan 2017 Salı, 09:42
Boyalıca hali Büyükşehir eli ile modern komplekse dönüşüyor
Boyalıca hali Büyükşehir eli ile modern komplekse dönüşüyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Ürünlerin tek noktadan pazarlanması ve böylelikle ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelere ürün toplama merkezleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, İznik Boyalıca halini de modern bir komplekse dönüştürüyor.
Bütünşehir uygulamasının ardından yatırımlarda rotayı kırsal kalkınmaya çeviren Büyükşehir Belediyesi, arazi yollarının düzenlenmesinden sulama göletlerine, kaliteli tohumluk ve fidan dağıtımından ürün toplama merkezlerine kadar her alanda önemli yatırımlar yaparken, İznik Boyalıca Hali'ni de modern bir komplekse dönüştürüyor. Toplam 1500 metrekare kapalı alanı bulunan hal binaları Büyükşehir Belediyesi tarafından modernize ediliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa Milletvekili Müfit Aydın ile birlikte Boyalıca Hali'ni gezdi. Tarım A.Ş. tarafından işletilecek halin Boyalıca'nın yanı sıra çevre köylere de hizmet vereceğini dile getiren Başkan Altepe, "Çiftçimiz ürünleri burada en güzel şekilde değerlendirilecek. İç ve dış pazara tek noktadan satışa sunulacak. Bu yatırımlardaki tek hedefimiz; üreticinin kazanması ve bölgedeki refah seviyesi yükselmesi" dedi.
(AÇ)

18.04.2017 09:50:26 TSI
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