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Akdeniz'den Eskişehir'e müzik ziyafeti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanatçısı Doç. Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konser programına solist olarak katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde sanatseverlere müzik ziyafeti sunuldu. Orkestra şefliğini Gürer Aykal'ın yaptığı konserde, viyolonsel sanatçıları Doç. Eren Güllü Sayarı ve Emre Sayarı sahne aldı.

Sanatçılar, Alexander Glazunov, Camille Saint Saens, P.I. Tchaıkovsky ve Dimitri Shostakovıch'ın eserlerini başarıyla seslendirdiler. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde performanslarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan Sayarı çifti ve Senfoni Orkestrası, dinleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

(SÇ-SÇ-Y)



18.04.2017 09:58:07 TSI

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