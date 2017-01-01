18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konukoğlu'dan Referandum değerlendirmesi

18 Nisan 2017 Salı, 09:52
Konukoğlu'dan Referandum değerlendirmesi
Konukoğlu'dan Referandum değerlendirmesi
- SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
- "Sonuçlar milletin bir ve beraber hareket etme gerekliliğinin ifadesidir. Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, elbirliği ile güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz"
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, referandumda çıkan sonucun, milletin bir ve beraber hareket etme gerekliliğinin ifadesi olduğunu belirterek, "Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, elbirliği ile her alanda güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz" dedi.
Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunun Türkiye'nin hayrına olmasını dileyen Konukoğlu, milletin verdiği kararın ülkenin geleceğini belirlemede büyük rol oynayacağını söyledi.
"Sonuçlar bu milletin birlik ve beraberliği için birlikte hareket etme gerekliliğinin ifadesidir" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:
"Referandum tartışmalarını bırakıp, elbirliği ile her alanda güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz. Tüm sanayiciler enerjilerini yatırıma yönlendirmeli, daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat için çaba göstermeli. Herkes kendi alanında Türkiye'nin mutlu geleceğine odaklanmalı. Milletçe boşa geçirecek bir saniyemiz dahi yok. Referandum ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
Konukoğlu, Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin mutlu geleceğinin yol haritası olacağını sözlerine ekledi.
(KU-OE-Y)

18.04.2017 10:00:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hükümlülere &quot;fıstık&quot; gibi ceza
YEREL

HÜKÜMLÜLERE "FISTIK" GİBİ CEZA
Zukka Kitap ve Cafe beşinci şubesini Sanko Park'ta açtı
YEREL

ZUKKA KİTAP VE CAFE BEŞİNCİ ŞUBESİNİ SANKO PARK'TA AÇTI
&quot;Bambaşka bir takım izleyeceksiniz&quot;
YEREL

"BAMBAŞKA BİR TAKIM İZLEYECEKSİNİZ"
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Başkan Tahmazoğlu'ndan halk oylaması için teşekkür
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN HALK OYLAMASI İÇİN TEŞEKKÜR
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
YEREL

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU
&quot;Coşkuya ihtiyacımız var&quot;
YEREL

"COŞKUYA İHTİYACIMIZ VAR"
Perlit, inşaat sektörünün en değerli malzemesi olacak
YEREL

PERLİT, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ MALZEMESİ OLACAK
Müsiad'dan referandum sonuçları değerlendirmesi
YEREL

MÜSİAD'DAN REFERANDUM SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Kütüphanelerine Destek
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN İLKOKUL KÜTÜPHANELERİNE DESTEK
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Çıkmaz, referandum sonucunu değerlendirdi
YEREL

ÇIKMAZ, REFERANDUM SONUCUNU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep enerjisini güneşten alacak
YEREL

GAZİANTEP ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
Herkes İçin Spor Günleri Renkli Anlara Sahne Oldu
YEREL

HERKES İÇİN SPOR GÜNLERİ RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
Şehitkamil'de toplu iş sözleşmesi heyecanı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HEYECANI
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK
GTO Başkanı Hıdıroğlu referandumu değerlendirdi
YEREL

GTO BAŞKANI HIDIROĞLU REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU

Sanatçı Murat Danacı'dan Çevre ve Toplum duyarlılığı konferansı
YEREL

SANATÇI MURAT DANACI'DAN ÇEVRE VE TOPLUM DUYARLILIĞI KONFERANSI
Altunkaya'dan referandum kutlaması
YEREL

ALTUNKAYA'DAN REFERANDUM KUTLAMASI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

GAHİB Başkanı Kaplan'dan referandumu değerlendirdi
YEREL

GAHİB BAŞKANI KAPLAN'DAN REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

KONUKOĞLU, REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Anka hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL

ANKA HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Facebook'ta canlı yayında adam öldürdü!
DÜNYA

FACEBOOK CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

 1
  • 2 "Anne evlat aşkı"
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 Böyle kaza ne görüldü ne duyuldu!