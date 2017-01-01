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5 ilçede planlı bakım onarım kesintisi



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DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılan duyuruda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından önceden planlanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 ve 21 Nisan günleri Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Hani, Kulp ve Hazro ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşeceği bildirildi.

Enerji şirketinden planlı kesintiler ilgili halkı bilgilendirmek için yapılan duyuruda, "TEİAŞ tarafından Lice Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı 20.04.2017 ve 21.04.2017 tarihlerinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Lice, Kocaköy, Hani, Kulp ve Hazro şehir merkezleri ile kırsallarında enerji kesinti yaşanacaktır" denildi.

(İHA-MP-Y)



18.04.2017 10:13:23 TSI

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