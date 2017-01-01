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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da turizmin sorunları basına kapalı konuşuldu

18 Nisan 2017 Salı, 10:06
Aydın'da turizmin sorunları basına kapalı konuşuldu
Aydın'da turizmin sorunları basına kapalı konuşuldu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu yönetim kurulu toplantısı Vali Ömer Faruk Koçak'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Aydın'da geçtiğimiz hafta yapılacağı duyurulan ancak ertelendiği basına bilgi verilemeyen Aydın Turizm ve Tanıtım Platformu yönetim kurulu toplantısı, Aydın Valililiği toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Turizm ve Tanıtım Platformu ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının başlaması sonrası davet edilen basın mensuplarının fotoğraflarını çekmesi istenerek, toplantının basına kapalı olduğu bildirildi. Basın mensuplarının toplantı ile ilgili bir açıklama istemesi üzerine Vali Ömer Faruk Koçak, basın mensuplarına toplantının gündem maddelerini okudu. Vali Koçak, toplantıyla sonuç açıklamasının daha sonra gönderileceğini ifade etti. Kısa açıklamadan sonra Aydın'da turizminin konuşulduğu toplantı basına kapalı olarak devam etti.
(OD-MB-Y)

18.04.2017 10:14:14 TSI
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