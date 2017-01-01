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Yalova Siirtliler Derneğinde seçim yapıldı

18 Nisan 2017 Salı, 10:06
Yalova Siirtliler Derneğinde seçim yapıldı
Yalova Siirtliler Derneğinde seçim yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Yalova Siirtliler Derneği Başkanı Vedat Babaoğlu, olağan genel kurul toplantısıyla yeniden başkan seçildi.
Bursa Siirtliler Dernek Başkanı Selim Demirel ve Yalova Siirtliler Derneği yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla dernek binasında düzenlenen genel kurul toplantısı sonrası konuşan Yalova Siirtliler Derneği başkanı Babaoğlu, kendisini bu göreve yeniden getiren tüm dernek üyelerine teşekkür etti. Babaoğlu, "Göreve geldiğim günden beri Yalova'daki Siirtliler adına birçok faaliyete imzamızı attım. Görev süremiz boyunca dernek üye sayımız iki katına çıktı. Henüz yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki süreçte çok büyük projelere imza atacağız" dedi.
Vedat Babaoğlu başkanlığındaki dernek yönetimine Ercan Şendur, Necat Palandöken, Hilmi Dede, Cengiz Özçiçek, Necip Çiçek, Hüseyin Tatlav, Tekin Akınay, Cemal Varol, Metin Sobacı, Emin Bekman ve Nevzat Geyik seçildi.
(MND-MP-Y)

18.04.2017 10:14:40 TSI
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