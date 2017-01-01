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TED Sanat gecesinin geliri köy çocuklarına harcandı

- TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinden büyük dayanışma örneği



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, düzenledikleri sanat gecesinin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, kırsal bölgelerde eğitim gören, öğrencilere harcadı.

.Tamamı öğrenciler tarafından hazırlanan sanat gecesinde, şiir ve türkü dinletileri, dans gösterileri, tiyatro performansı sergilendi. Sanat gecesinde konuşan TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı, öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini çocuk yaşlarda aşılamak gerektiğini dile getirdi.

Çakmaklı, "Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan bu gecenin bilet satışları sayesinde Şanlıurfa'da 4 köy okulundan 300'ün üzerinde öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı. Bu bizim değil, öğrencilerimizin başarısıdır, çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü bir taraftan öğrencilerimizi yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle yetiştirmiş, bir taraftan da sanatı öğrencilerimizle buluşturmuş oluyoruz" dedi.

Çocuklar sanatla büyüyor

Öğrencileri derslerdeki başarılarının yanı sıra sanatsal aktivitelerde de görmek istediklerini dile getiren Çakmaklı, "Bu akşamın hem yardımlaşma ve dayanışma ayağı hem de çocuklarımızın hazırlamış olduğu başarılı gösteriler bizleri çok gururlandırdı. Vizyonumuz ve misyonumuz olan, öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma bilincini kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çifte mutluluk yaşıyoruz"

Sanat gecesinin bilet satışlarından elde edilen gelirle alınan ayakkabıları kırsal mahallelerdeki öğrencilere, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı ve öğrencilerle birlikte dağıttıklarını ifade eden Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, "Bugün çifte mutluluk yaşıyoruz. Hem öğrencilerimize empati ve yardımlaşma bilincini aşıladık hem de ihtiyacı olan öğrencilere ufak da olsa bir yardımda bulunduk. Fikirler elektrik akımı gibidir, birbirine değdikçe tutuşurlar. Öğretmenlerimizden Asuman sanat gecesi yapmayı planladıklarını söylemişti. Konudan Kurucu Temsilcimiz Aysun Çakmaklı'ya bahsedince o da 'Bir Çift Mutluluk' projesinden bahsetti. Sanat gecesini bu projeyle birleştirmeyi önerdi ve hayata geçirdik. Bu fikirlerle yola çıkarak sanat gecemizi düzenledik ve şimdi bir aradayız. Emeği geçen tüm öğrencilerime ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk projelerine farklı çalışmalarla devam edeceklerini belirten TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı, yoğun katılım gösteren ve sanat gecesine destek veren velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

(AK-OE-Y)



18.04.2017 10:14:55 TSI

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