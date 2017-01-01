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Çöp poşetleriyle 23 Nisan'a hazırlanıyorlar



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'daki Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, çöp poşetlerinden yaptıkları kostümlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyorlar.

Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na atık materyallerle hazırlanıyor. Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Teknolojisi sınıfı öğretmeni ve öğrencileri tarafından erkekler için siyah ve kızlar için de mor poşetler ve atık bezlerden oluşturulan kostümlerle öğrenciler provalarını yapıyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ruken Kıran, amaçlarının atık materyallerle kostüm hazırlayıp, 23 Nisan'da öğrencilerin yapacağı etkinliğe katkı sunmak olduğunu söyledi. Kıran, "Bunu yaparken herhangi bir para harcamadık. Atölyemizde ve evimizde olan atık materyalleri kullandık. Siyah ve mor çöp poşetleri ile atık kumaşları getirdik ve onlardan kesim yaptık. Bunun yanında evlerimizde bulunan lastikleri kullandık. Amacımız, tamamen atık materyalleri kullanarak çocukların gösterisinde kostüm hazırlamaktır" dedi.

Projeden ilk olarak ilkokul öğrencilerinin faydalandığını ifade eden Kıran, "Şu anda 36 ilkokul öğrencimiz için yaptık. Onlar bu kostümleri giyip dans gösterisi yapacaklar. Bizler bu kostümleri, farklı etkinliklerimiz olduğu için artan zamanlarımızda hazırladık. İlerde diğer okullardan da talep gelirse, kendilerine de bu konuda destek sunacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce bir haberde Finlandiya modeli kullanılarak dram atölyesi oluşturulduğunu duyduğunu dile getiren Kıran, "O haberden sonra merak ettim ve okulumuzun dram atölyesine baktım. Atölye güzeldi, ama kostüm eksikliğini gördüm ve o anda öyle bir fikir geldi aklıma. Atık materyallerden kostüm hazırlanarak dram atölyesine bırakılabilir ve çocuklar orada o kostümleri kullanarak çalışmalarını yapabilirler diye düşündüm. Böylece çocukların 23 Nisan etkinliğinde kullanmaları için kostüm hazırladım. Şu anda çocuklarımıza giydirdik. İnşallah 23 Nisan'da da çocuklarımız penguen dansını oynayacaklar" şeklinde konuştu.

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Yörük ise, okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Teknolojisi sınıfının yaptığı proje çerçevesinde geri dönüşüm materyallerinin kullanılarak başka okullardaki öğrencilerin etkinliklerde kullanması amacıyla kostüm hazırlandığını belirterek, "Önümüzde 23 Nisan Bayramı olduğu için atık materyallerden hazırladığımız kostümleri ilimizdeki çeşitli ilkokullara bağışlayarak, bayram gösterisinde kullanmalarını hedefledik. Ben bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu Öğretmeni Tülay Yiğit de, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kostümlerin öğrenciler tarafından çok beğenildiğini belirterek, "Lisemiz, atık malzemelerden bize çok güzel kostümler getirdi. Çocuklar da çok mutlu oldu. Biz bunu başka kıyafetlerle kombine edip, 23 Nisan'daki programda çıkarmayı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz giydikleri bu kostümlerle penguen dansı yapacaklar. Penguen dansı da çok hareketli bir dans ve çocuklar oynarken çok mutlu oluyorlar. Hem çocukların eğlenmesi hem de atık malzemelerin çok güzel şekilde değerlendirilmesi amacıyla çok güzel bir çalışma. Hepimiz mutlu olduk. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kostümleri giyen öğrenciler, 23 Nisan provasını yaptılar.

(ATL-MSA-Y)



18.04.2017 10:18:16 TSI

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