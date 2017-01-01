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Mersin'de 2/B çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde, 37 ve 50 nolu Orman Kadastro Başmühendislikleri tarafından 43 birimde yapılacak olan 2/B (kadastro) çalışmalarının 5 birimi bitirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2/B çalışmaları hızla devam ediyor. 2017 yılı programında yer alan çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, kadastro çalışmalarını yürüten komisyon başmühendislerinden son durumla ilgili bilgi aldı. Mut Orman İşletme Müdürlüğü Tuğrul Mahallesinde devam eden kadastro çalışmalarının bir kısmına katılan Yılmaz, burada ölçüm de yaptı.

Mahalle sakinleriyle sohbet de eden Yılmaz, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

(KYM-Y)



18.04.2017 10:20:51 TSI

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