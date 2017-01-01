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İmam Hatipliler "Allah ve Muhammed" yazılı kokulu taş hazırladı



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Arapça Allah lafzı ve Sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi vesellem) ismi olan Muhammed yazılı kokulu taşlar dağıtılacak.

Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri uzun zamandır bu etkinliklerde katılımcılara dağıtılmak üzere hediyeler hazırlıyor. Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri okulun laboratuvarında mesai harcıyor. Okulun kimya öğretmenleri Kübra Tanyeri, Filiz Kayar ve Elif Akın ve Fen Kulübü öğrencileri Nurdan Akın, Şule Soytürk, Nuray Özcan, Selahattin Sarıkaya, Enes Akkaya ve Abdülbaki Nair hazırladıkları kokulu taşların nasıl yapıldığını anlattılar. Hazırlanan kokulu ve simli taşların bir tanesi yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında hazırlanırken, çok sayıda kokulu taş, dağıtılmak üzere hazır hale getirildi.

Okul öğrencileri, kendilerine bu projede destek veren kimya öğretmenleri ve okul müdürü İsa Çetin'e teşekkür etti.

(UA-MEF-Y)



18.04.2017 10:22:29 TSI

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