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Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) nisan ayı toplantısı yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, Kültür Merkezinde bir araya geldi. Kaymakam Soner Kırlı'nın yaptığı açılış konuşmasının ardından Mühendis Mustafa Erdem tarafından birliğin gelir ve gideri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra yapılan seçimle il genel meclisi üyeleri Mehmet Hanefi Güzey, Şehmuz Türeli ile muhtarlar Mehmet Muhsin Özkahraman ve Cemil Yıldız Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine seçildiler. Birliğe yeniden seçilen encümen üyelerini kutlayan Kaymakam Kırlı, "Bugün burada birkaç konuya değinmek istiyorum. Ülkemizde yapılan referandum seçimleri çok sakin ve huzurlu geçmiştir. Çok şükür ilçemizde de en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Bu yüzden siz değerli muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan referandum seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yapılan encümen üyesi seçiminde göreve yeniden seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni yönetimimizle köylerimizde yaşayan vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için güzel çalışmalar yapacağız" dedi.

(VE-MSA-Y)



18.04.2017 10:22:33 TSI

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