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Gulik otu geçim kaynağı oldu

18 Nisan 2017 Salı, 10:18
Gulik otu geçim kaynağı oldu
Gulik otu geçim kaynağı oldu

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Kartevin Dağı'nın eteklerinde büyük bir zahmetle toplanan ve halk arasında 'Gulik' olarak bilinen ıspanak benzeri ot, pazarda yerini aldı.
Bahar mevsiminin gelmesiyle bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen gulik ve benzeri otlar, işsizlere kısa süre de olsa geçim kaynağı oldu. Bingöl, Bitlis, Muş ve Tunceli illerinde de yetişen gulik, gencinden yaşlısına onlarca insan tarafından dağlardan toplanıp sofralara taşınıyor. Mayıs ayının başına kadar bulunabilen bu bitki, eskiye göre daha çok ilgi görüyor. Seyyar meyve sebze satan Garip Söylemez, doğal bitkiye her zaman ki gibi yine yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Her yıl nisan aylarında yetişiyor. Bu bitki yöremizde yerli ıspanak ve pırasa olarak da adlandırıyor. Ispanak ve pırasa ile yapılan tüm yemeklerin aynısı bu bitki ile yapılıyor" dedi.
Seyyar satıcılar, dağlardan toplayarak getirdikleri ve çamura bulanmış torba içinde olan gulikleri suyla yıkadıktan sonra tezgâhlarına diziyor. Yeni tezgahlarda yerini almasına rağmen kilosu 3 ile 4 TL arasında alıcı bulan otun zamanla 1 TL'ye düşeceği belirtildi. Dağların yüksek kesimlerinde toplanan gulik ve benzeri otları uzun süren yürüyüşün ardından toplayan işsiz vatandaşlar, topladıkları bu otu satarak para kazanıyor. Bölgede istihdam olmaması nedeniyle her yıl bahar mevsiminde bu işi yaptıklarını söyleyen Adem Bayraktar, "Bunları Bulanık Bilicin Dağında topluyoruz. Bazen 7-8 kilometre yürüyerek bunları topluyoruz. Toplarken zorlanıyoruz ama yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. On kişililik aileme bunları satarak bakıyorum" diye konuştu.
(VE-MSA-Y)

18.04.2017 10:26:07 TSI
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