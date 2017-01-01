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ESOGÜ'de 'Dünya Akromegali Günü' dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi

18 Nisan 2017 Salı, 10:18
ESOGÜ'de 'Dünya Akromegali Günü' dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi
ESOGÜ'de 'Dünya Akromegali Günü' dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından 'Dünya Akromegali Günü' dolayısıyla, akromegali hastalığına dikkat çekmeyi amaçlayan halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Medine Nur Kebapçı ve Uzm. Dr. Betül Aydın Buyruk'un bilgilendirmelerde bulunduğu toplantı ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda Prof. Dr. M. Nur Kebapçı akromegali tanı ve tedavisi hakkında, Uzm. Dr. Betül Aydın Buyruk ise akromegali komplikasyonları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantıyla eş zamanlı olarak ESOGÜ Hastanesi poliklinikler girişinde ise akromegali bilgilendirme standı kuruldu. Stantta broşürler dağıtılarak, akromegalinin büyüme hormonunun kontrolsüz ve aşırı üretilmesi sonucu ortaya çıkan müzmin bir hastalık olduğu ve el, ayak ve çenede normalin dışında enine bir büyüme gözlemleniyorsa mutlaka bir hekime başvurulması gerektiği ifade edildi.
(İHA-MET-Y)

18.04.2017 10:26:40 TSI
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