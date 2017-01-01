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YYÜ'den semt polikliniği

18 Nisan 2017 Salı, 10:21
YYÜ'den semt polikliniği
YYÜ'den semt polikliniği
- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal:
- "Önümüzdeki yıl, eski binamızın yerine semt polikliniği yapacağız"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kent merkezinde bir-iki ay içerisinde semt polikliniği açacaklarını belirterek, kiraladıkları binanın sözleşmesini yaptıklarını söyledi.
İHA muhabirine konuşan YYÜ Rektörü Peyami Battal, bir iki ay içerisinde şehir merkezinde bir semt polikliniği açacaklarını belirterek, "Binamızın sözleşmesini yaptık. İnşallah bir iki ay gibi kısa bir süre içerisinde eski hastanemizin hemen karşısında kiralamış olduğumuz bir binada semt polikliniğimizi hizmete açmış olacağız" dedi.
Şehir merkezinde ciddi bir poliklinik ihtiyacı olduğunu anlatan Rektör Battal, "Halkımızın poliklinik ihtiyacı almak için ya bizim kampüse ya Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ya da özel hastanelere gitmeleri gerekiyor. Buralara yoğunluk yaşandığı için ciddi bir sorun da yaşanıyor. İnsanlarımızın hizmet alma hususunda bir zaman sorunu ortaya çıkıyor. Bizler semt polikliniğimizi açtığımız zaman şehirdeki bu yoğunluğun da önemli bir yükünü almış olacağız. Bu da halkımıza önemli bir katkı sunmuş olacak" şeklinde konuştu.

"Fizik tedavi merkezi de merkeze taşınacak"
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin de merkeze taşınacağını aktaran Battal, "Biliyorsunuz fizik tedavi merkezi, seans olarak günübirlik hizmet verilmesi gereken bir bölümdür. Dolayısıyla şehir merkezine bunu çektiğimiz zaman insanlarımız daha rahat hizmet almış olacaklar. Yine önümüzdeki yıldan itibaren eski binamızın yerine bizler yeni bir semt polikliniği yapmak suretiyle kendi binamıza geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
(MD-MSA-Y)

18.04.2017 10:28:57 TSI
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