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Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Kavak

VAN (İHA) - Van-Bahçesaray karayolunda yüksekliği 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karapet Geçidi'nde nisan ayının sonları olmasına rağmen karla mücadele çalışması aralıksız sürdürülüyor. Yurdun büyük bir kısmında güneşli hava hakim olurken, Karapet Geçidi'nde yüksekliği 3 metreyi geçen karda yol genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2985 rakımlı Karapet Geçidi'ni kullanan bazı sürücüler ise, kar dağları önünde durarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

(MSA-Y)



18.04.2017 10:41:27 TSI

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