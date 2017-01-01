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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç

- "KDV, ÖTV konusunun sene sonuna kadar sürmesini arzu etmekteyiz"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, ÖTV ve KDV'deki indirimlerin uzatılması ile ilgili olarak, "İstihdam seferberliğinin sürebilmesi için diyorum ki; beyaz eşya ve mobilyadaki KDV, ÖTV ile konutlardaki KDV konusunun sene sonuna kadar sürmesini arzu etmekteyiz" dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, mobilya, beyaz eşya ve ev fiyatlarındaki KDV ile ÖTV'deki indirimin 30 Eylül'e kadar uzatılmasını değerlendirdi. Esnafın 2016 yılında zor bir dönem geçirdiğini vurgulayan Övüç, indirimin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini vurguladı. Övüç, "Malum 2016 yılı 15 Temmuz hadisesinden dolayı esnaf ve sanatkarımız piyasada pek iş yapamadı, zor bir dönem geçirdi. Bu dönemden sonra sene başı Şubat ayından itibaren mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e, 6,7 olan ÖTV'de beyaz eşyadan kaldırılmıştı. Daha önceden bu 30 Nisan'a kadar geçerliydi. 30 Nisan'dan sonra asıl düğünlerin başlama dönemi olduğundan dolayı bunun uzatılmasını arzu etmiştik. Sağ olsun devletimiz de bu hadiseyi göz önüne alarak bakanlığımız KDV'yi beyaz eşya, mobilyada süreyi uzattı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istihdam seferberliği başlattı. Bu seferberliğin sürebilmesi için diyorum ki; beyaz eşya ve mobilyadaki KDV, ÖTV ile konutlardaki KDV konusunun sene sonuna kadar sürmesini arzu etmekteyiz. Üretimi ne kadar fazla yaparsak oradaki istihdamın da fazla olacaktır. Çalışan esnaf ve sanatkarımız açısından da KDV ve ÖTV'nin uzatılması istihdama katkıda bulunmaktadır. Gönül arzu eder ki hepsinden bu ÖTV ve KDV'nin kalkmasını. Fakat tabi ki devlet de yaşayacak bazı vergilerle. Ama ne kadar çok esnaf ve sanatkarımız fazla üretim ve satış yaparsa devletimizin indirmiş olduğu KDV ve ÖTV'yi de en azından oradan karşılamış olur. İnşallah ÖTV ve KDV'nin Eylül ayı sonuna kadar değil, yılsonuna kadar olmasını arzu etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Övüç, esnaf ve sanatkara 2017 yılının hayırlar getirmesini temenni etti.

(TB-AÖ-Y)



18.04.2017 10:43:48 TSI

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