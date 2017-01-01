18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayın mantarı üreticileri toplantısı

18 Nisan 2017 Salı, 10:38
Kayın mantarı üreticileri toplantısı
Kayın mantarı üreticileri toplantısı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Kayın Mantarı üreticileri ile bilgi alış veriş toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Kayın Mantarı yetiştiriciliği öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili sorunlar konuşuldu. Çözüm önerileri noktasında fikirler alındı. İl mantar yetiştiricilerinin güçlü olabilmeleri için bir tüzel kişilik adı altında örgütlenebilmeleri, özellikle yetiştiricilik safhalarından ham materyal olan kompost üretimi, misel edinme ve ürünü pazarlamada kolaylıklar sağlayabileceği hususlarında fikir birliğine varıldı. Kooperatif ya da birlik adı altında oluşabilecek gücün konu ile ilgili proje üretmede ve hibe projelerden faydalanabilme açısından da önemli olabileceği hakkında görüş paylaşıldı.
Toplantı gündemi Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kemal Sulanç tarafından yürütülmüş olup gündem üzerindeki dilek ve temenniler ile sonuçlandı.
(KA-MEF-Y)

18.04.2017 10:46:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eski HDP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Kuzuk, serbest bırakıldı
YEREL

ESKİ HDP KIRKLARELİ İL BAŞKAN YARDIMCISI KUZUK, SERBEST BIRAKILDI

&quot;Alternatif Yaklaşımlar ve Demokratik Eğitim&quot; semineri
YEREL

"ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR VE DEMOKRATİK EĞİTİM" SEMİNERİ
Rüzgar enerji santrali denetimleri
YEREL

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ DENETİMLERİ
Babaeski'de 7 Kocalı Hürmüz isimli oyun sahne aldı
YEREL

BABAESKİ'DE 7 KOCALI HÜRMÜZ İSİMLİ OYUN SAHNE ALDI
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Kırklareli ve Edirne'de sağanak
YEREL

KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE SAĞANAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbolcuların otomobilleri
FUTBOL

HERKES DÖNÜP ONA BAKTI! ÜNLÜ İSİM ŞOV YAPTI...

 1
  • 2 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 3 "Anne evlat aşkı"
  • 4 Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri