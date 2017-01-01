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Kayın mantarı üreticileri toplantısı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Kayın Mantarı üreticileri ile bilgi alış veriş toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Kayın Mantarı yetiştiriciliği öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili sorunlar konuşuldu. Çözüm önerileri noktasında fikirler alındı. İl mantar yetiştiricilerinin güçlü olabilmeleri için bir tüzel kişilik adı altında örgütlenebilmeleri, özellikle yetiştiricilik safhalarından ham materyal olan kompost üretimi, misel edinme ve ürünü pazarlamada kolaylıklar sağlayabileceği hususlarında fikir birliğine varıldı. Kooperatif ya da birlik adı altında oluşabilecek gücün konu ile ilgili proje üretmede ve hibe projelerden faydalanabilme açısından da önemli olabileceği hakkında görüş paylaşıldı.

Toplantı gündemi Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kemal Sulanç tarafından yürütülmüş olup gündem üzerindeki dilek ve temenniler ile sonuçlandı.

(KA-MEF-Y)



18.04.2017 10:46:06 TSI

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