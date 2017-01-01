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Yozgat Belediyesi araç filosunu güçlendirdi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi, 2 kepçe, 2 binek ve 1 tane de cenaze aracını bünyesine katarak araç filosunu güçlendirdi.

Yaklaşık 700 bin lira değerinde olan 5 aracı bünyesine katan Yozgat Belediyesi, araçların tanıtımını Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yaptığı açıklamada,"Yozgat Belediyemizin iş hacmi giderek artıyor. Dolayısıyla da iş makineleri ihtiyacımız sürekli artıyor. Göreve geldiğimizde 39 milyon liralık bir bütçeden bahsediyorduk şimdi Belediyenin 129 milyon bütçesi var. Bunun da yaklaşık 80 milyonu yatırım bütçesidir. Belediyenin iş yükü sürekli artıyor. Bu manada iş makinesi ve araç gereç ihtiyacı da artıyor. Bu sene takviye olsun diye 2 kepçe, 2 binek aracı ve 1 tane de cenaze aracını hizmete soktuk. YBK şirketimiz aracılığıyla bu takviyeleri yaptık. Yaklaşık bu araçların tutarı 600-700 bin lira civarındadır" dedi.

Araç filolarını sürekli genişleteceklerini söyleyen Arslan,"Ben geldiğimde 25 tane kiralık aracımız vardı şu anda 53 tane kiralık aracımız var. Yani 28 tane araç artırdık. Ama bu artan 28 aracın hiçbir tanesi makam aracı ya da özel oto değil. Hepsi kepçedir, kamyondur, iş makinesidir, çekicidir. Bu şekilde bir araç filosuyla Yozgatlılara hizmet etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç olduğu sürece de gerek kiralık olarak gerekse de mülkiyet olarak araç filomuzu sürekli olarak yenileyeceğiz. Önemli olan Yozgat'a hizmettir. Yeni aldığımız araçların Yozgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y)



18.04.2017 10:46:48 TSI

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