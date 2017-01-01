18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Halıcı, "Türkiye yeni sistemle hedeflerine ulaşacaktır"

18 Nisan 2017 Salı, 10:39
Halıcı, "Türkiye yeni sistemle hedeflerine ulaşacaktır"
Halıcı, "Türkiye yeni sistemle hedeflerine ulaşacaktır"

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, "Yeni hükumet sistemimizin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Türkiye'de yeni hükumet sistemi ile istikrar, güven olacağını söyleyen Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağını dile getirdi.
Halıcı,"Tüm dünya birleşse de güçlü Türkiye için 'evet' diyen milletimiz kendi iradesi dışında bir güç tanımadığını bir kez daha göstermiştir.İlçemiz referandumda verdiği güçlü destekle Yeni Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Yeni Türkiye'de bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes alacak. 'Evet' ile üretimde, istihdamda ve ihracatta yeni rekorlara imza atılacaktır, artık kucaklaşma ve Büyük Türkiye için çalışma zamanıdır" dedi.
(BMG-UY-Y-)

18.04.2017 10:47:28 TSI
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