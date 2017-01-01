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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de 4 köyden hiç 'Hayır' çıkmadı

18 Nisan 2017 Salı, 10:39
Bingöl'de 4 köyden hiç 'Hayır' çıkmadı

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) -Bingöl'de 4 köyde kullanılan oylarda hiç 'Hayır' çıkmazken bin 86 'Evet' çıktı.
Pazar günü yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren Anayasa değişikliği halk oylamasında Bingöl'de sandığa giden seçmenin yüzde 72,57'si 'Evet, yüzde 27,43 ise 'Hayır' oyu kullandı. Bingöl yüzde 72.57 'Evet' oranıyla Türkiye genelinde ilk 10'a girdi.
Bingöl merkeze bağlı köylerin büyük çoğunluğu ise sandıkta tercihini 'Evet'ten yana kullanırken, 4 köyden hiç 'Hayır' çıkmadı. Merkeze bağlı köylerden Altınışık'ta 16 , Elmalı'da 619, Gökçeli'de 340 ve Kuşburnu'da 111 'Evet' çıkarken, bu köylerin hiç birinde 'Hayır' oyu kullanılmadı.
(YA-HİV-Y)

18.04.2017 10:47:48 TSI
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