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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Rüzgar enerji santrali denetimleri

18 Nisan 2017 Salı, 10:39
Rüzgar enerji santrali denetimleri
Rüzgar enerji santrali denetimleri

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından, rüzgar enerji santrali denetimleri sürüyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü tarafından denetimler hakkında yapılan açıklamada, "645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri tamamlanmış olup, bu görevler arasında Uluslararası Koruma Sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak yer almaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından izin verilen ve Kırklareli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren rüzgar enerji santrallerinin Ekosistem Değerlendirme Raporunda ve bakanlığımıza sunulan taahhütnamede belirtilen hükümleri yerine getirilip getirilmedikleri denetlenmektedir" denildi.
KA-MEF-Y)

18.04.2017 10:48:01 TSI
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